Италия

Непостоянство — характерная черта для эксцентричных итальянцев.

Согласно данным статистического портала Opta, 30-й тур итальянской Серии А отметился достаточно редким достижением.

Дело в том, что впервые с 25-го тура сезона-2016/17 командам из лидирующей семерки удалось одержать синхронные победы в рамках одного уик-энда.

Так, фаворит чемпионской гонки — миланский Интер — расправился с сардинским Кальяри (1:0), его соседи по городу обыграли Парму (3:1), туринский Ювентус одолел Дженоа (3:1), бергамаская Аталанта перестреляла Фиорентину (3:2), неаполитанский Наполи справился с Сампдорией (2:0), а две римские команды: Лацио и Рома соответственно, обыграли Верону и Болонью с одинаковым счетом — 1:0.

Напомним, что отрыв подопечных Антонио Конте от ближайшего преследователя достигает 11 очков, а до конца чемпионата осталось всего восемь туров.

К слову, в следующий уик-энд нас ожидает битва между бергамаской Аталантой и туринским Ювентусом за наилучшие места в квартете претендентов на попадание в Лигу чемпионов УЕФА.