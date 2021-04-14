Италия

Атакующий хавбек Аталанты не успеет восстановиться после заражения коронавирусом.

Полузащитник Аталанты Маттео Пессина пропустит предстоящий поединок 31-го тура итальянской Серии А против туринского Ювентуса, сообщает Football-Italia со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

23-летний итальянец сдал положительный тест на коронавирус ровно неделю назад, 7 апреля и его обязательный карантин в случае двух отрицательных тестов закончится лишь в ночь перед днем матча.

Таким образом, Пессина не будет доступен для наставника бергамаской команды Джан Пьеро Гасперини для матча со "старой синьорой".

Также встречу с туринской командой пропустят защитники Ханс Хатебур и Кристиан Ромеро.

Напомним, матч Аталанта — Ювентус состоится в воскресенье, 18 апреля, в 16:00 по киевскому времени.

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