Интер минимально обыграл Кальяри в матче 30-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, миланский клуб выиграл все одиннадцать матчей во втором круге Серии А.

По информации OptaPaolo, команда Антонио Конте побила рекорд (10 побед), установленный Миланом в сезоне-1989/90.

Следующий матч Интера состоится 18 апреля. "Нерадзурри" сыграют в гостях с Наполи.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Интер — Кальяри (1:0).