Команда Антонио Конте уверенно идет к чемпионству.
Интер, getty images
12 апреля 2021, 08:57
Интер минимально обыграл Кальяри в матче 30-го тура чемпионата Италии.
Таким образом, миланский клуб выиграл все одиннадцать матчей во втором круге Серии А.
По информации OptaPaolo, команда Антонио Конте побила рекорд (10 побед), установленный Миланом в сезоне-1989/90.
Следующий матч Интера состоится 18 апреля. "Нерадзурри" сыграют в гостях с Наполи.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Интер — Кальяри (1:0).