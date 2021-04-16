Новая экипировка "неаполитанцев" изготовлена совместно с компаниями Marcelo Burlon County и Kappa.
Наполи - Интер, Getty Images
16 апреля 2021, 12:24
Пресс-служба Наполи на своем официальном сайте представила новый комплект формы, в котором команда сыграет в предстоящем матче против Интера.
Новая экипировка "неаполитанцев" была изготовлена совместными усилиями клуба с компаниями Marcelo Burlon County и Kappa.
Напомним, матч 31-го тура Серии А Наполи — Интер пройдет в воскресенье, 18 апреля, в 21:45 по киевскому времени.
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