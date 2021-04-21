Италия

Очередной клуб покинул нашумевший турнир.

Вслед за Интером Милан официально заявил о выходе из Суперлиги.

"Мы приняли приглашение принять участие в проекте Суперлиги с искренним намерением провести наилучшее европейское соревнование для футбольных фанатов по всему миру и в интересах клуба и наших собственных болельщиков. Меняться не всегда легко, но для прогресса необходима эволюция, а структуры европейского футбола развивались и менялись на протяжении десятилетий.

Тем не менее, голоса и опасения болельщиков по всему миру были четко выражены по поводу Суперлиги, и Милан должен внимательно относиться к голосу тех, кто любит этот замечательный вид спорта.

Мы будем продолжать упорно работать, чтобы обеспечить устойчивую модель для футбола", — говорится в заявлении на официальном сайте миланского клуба.

Ранее сообщалось, что именно Милан первым из итальянских клубов покинет неудавшийся проект, однако Интер, как и в текущем сезоне Серии А, опередил команду Стефано Пьоли.

Напомним, что на помимо английских и итальянских клубов Суперлигу успела покинуть и команда Ла Лиги.