Украина

Президент УАФ прокомментировал резонансное событие прошлой недели.

Создание нового клубного турнира под название Суперлига Европы на прошлой неделе стало одним из главных информационных поводов, споры о котором не утихают даже после того, как большинство из клубов-соучредителей данного турнира отказались от дальнейшего участия в проекте, опасаясь попасть под санкции и гнев собственных фанатов.

Свои позиции ранее озвучивала пара антагонистов в данной истории: один из главных лоббистов идеи создания турнира — президент мадридского Реала Флорентино Перес, а также президент УЕФА Александр Чеферин.

Украинских клубов не было в списке потенциальных участников новосозданного турнира, однако пройти мимо резонансного события президент УАФ Андрей Павелко, как член исполкома УЕФА, не мог, поэтому выступил с комментариями о данной ситуации в интервью программе Великий Футбол.

"Суперлига — это хороший пример того, как футбольная Европа продемонстрировала свое единение. Не только ФИФА, УЕФА, а и МОК поддержали полностью единый меморандум обращения к всемирной общественности.

Я думаю, в будущем эта ситуация станет отличной прививкой от подобных идей, которые могут разрушить смысл европейского и мирового футбола. Когда Чеферин узнал о создании Суперлиги, он чувствовал в себе полную уверенность и мы все были в нем уверены. У нас очень сильная команда. Действительно, было неприятно, что случился такой обман, когда вечером говорят, что это все неправда и фейк, а утром просто обрывается связь с Аньелли.

С другой стороны, в УЕФА не было никакой боязни. Была четкая уверенность, что это не перерастет в какую-то историю. Там не было никакого фундамента и единой системы для всей Европы. Футбол — это религия и не стоит сравнивать его с хоккеем, НБА, НХЛ.

План клубов-участников Суперлиги был в том, чтобы успеть объявить об этом проекте до того, как мы проголосуем за новый формат еврокубков. Новый формат меняет полностью философию проведения еврокубков с 2024 года. Он долго согласовывался со всеми лигами, клубами, вносились изменения, вынашивался революционный подход к проведению еврокубков. Конечно же эти клубы понимали, что после принятия таких революционных решений потом стартовать с новой идеей будет не совсем интересно.

Я показывал Александру Чеферину высказывания Андрея Шевченко по поводу создания Суперлиги и говорил мнение Украинской ассоциации футбола. Вся Европа выступила единой семьей и показала, что не допустит никакого раскола и каких-то отдельных турниров. Клубы-раскольники почувствовали, как они пошли против всей футбольной семьи и стали сами сомневаться в своих целях.

Мы видели сообщения от разных клубов, которые говорили, что они сомневаются и не совсем хотели бы участвовать в этом турнире. У английских клубов не было общего мнения в этой всей истории. Так как все это происходило в ночь перед исполкомом УЕФА и было без определенного фундамента, все клубы просто устно подтвердили свой интерес в создании Суперлиги.

Затем, когда они поняли, что это все идет в разрез календарю УЕФА, начали искать оправдания и выходить из проекта. Англия показала единую позицию как власти, так и болельщиков, что они против этого турнира, и английские клубы быстро поняли, что им нужно выходить из Суперлиги. Я уверен, что Суперлиге точно конец.

Насколько я знаю, финансовый партнер Суперлиги JPMorgan объявил о том, что это было ошибочное решение. Почти все клубы это объявили, просто для некоторых представителей это очень большое поражение. Для них будет очень сложно принять решение, как жить дальше и как им вернуться в большую европейскую семью, с учетом имиджевых и персональных потерь. Уверен, что клубы вернутся в систему и все будет как прежде", — подытожил футбольный функционер.

Стоит отметить, что в ближайшее время УЕФА и ФИФА должны вынести решение о наказаниях для клубов-организаторов данного состязания.