Италия

Принципиальное соперничество между командами из одного города осталось таковым даже в подобном вопросе.

Вслед за мадридским Атлетико, о выходе которого из состава участников новосозданного турнира под названием Суперлига Европы ранее сообщал Football.ua, в сторону сворачивания своего проекта развития в данном состязании выдвинулся и миланский Интер.

Так, "нерадзурри" стали первым представителем своей страны, который решился на подобных шаг, и опередил соседей по городу в лице Милана, ранее называемого главным кандидатом на совершение подобного поступка.

В связи с этим, на официальном сайте миланского клуба появилось обращение к футбольной общественности следующего содержания: "Интер Милан подтверждает, что клуб больше не участвует в проекте Суперлиги.

Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт, а инновации и инклюзивность были частью нашей ДНК с момента основания.

Взятое ранее нами, вместе со всеми заинтересованными сторонами, обязательство улучшать футбольную индустрию никогда не претерпит изменений.

Интер считает, что футбол, как и любой другой сектор спортивной деятельности, должен быть заинтересован в постоянном улучшении своих состязаний, чтобы и дальше волновать болельщиков всех возрастов во всем мире, ради финансовой устойчивости.

С этим видением мы продолжим работать вместе с учреждениями и всеми заинтересованными сторонами для будущего спорта, который мы все любим".

Напомним, что свой официальный отказ от участия в Суперлиге все еще не выразили Милан, каталонская Барселона, мадридский Реал и туринский Ювентус.