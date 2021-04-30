Италия

Руководитель римского клуба был в ярости после поражения от Манчестер Юнайтед.

Результат противостояния на Олд Траффорд против Манчестер Юнайтед (2:6) в рамках первого поединка полуфинального раунда Лиги Европы УЕФА может не только свести к минимальным шансы римской Ромы на попадание в финал, но и лишить команду их главного тренера — Паулу Фонсеки.

Как сообщает Calciomercato, президент "волков" Дэн Фридкин был настолько зол результатом выступления своего клуба, что уже назначил встречу с советом директоров Ромы на 30 апреля, главной темой в повестке дня которой станет вопрос о немедленном увольнении португальского наставника с занимаемой им должности.

Основным преемником Фонсеки считается Маурицио Сарри, однако он будет готов возглавить команду только в процессе подготовки к новому сезону, в то время как шефство над клубом должен будет подхватить кто-то из наставников молодежных команд.

Стоит напомнить, что Рома в Серии А находится на грани от непопадания в еврокубки на следующий сезон, расположившись на седьмой строчке в турнирной таблице, а ближайший поединок римлян пройдет на поле генуэзской Сампдории уже 2 мая.