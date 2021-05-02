Статистический портал высоко оценил выступление украинского полузащитника.
Руслан Малиновский, getty images
02 мая 2021, 20:00
Аталанта в рамках 34-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с Сассуоло в выездном поединке.
Статистический портал Whoscored традиционно оценил участников встречи. Так, Руслан Малиновский стал лучшим игроком Аталанты с оценкой 7,9 балла.
Самым ценным игроком матча, в свою очередь, стал голкипер хозяев Андреа Консильи — статистический портал оценил его игру в 8,2 балла.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Сассуоло — Аталанта.