Италия

Бывший капитан "волков" может пожертвовать должностью в сборной ради возвращения в родной клуб.

Даниэле Де Росси может стать одним из ассистентов Жозе Моуриньо в Роме — сообщает Il Messaggero.

Итальянское издание утверждает, что Моуриньо и директор Ромы Тьягу Пинту уже приступили к формированию списка игроков, необходимых сеу Жозе, и его будущих ассистентов, среди которых и эк-капитан Ромы Даниэле Де Росси.

В настоящий момент Де Росси, восстанавливающийся после тяжело перенесенного COVID-19, является ассистентом Роберто Манчини в национальной сборной Италии.

Ранее тренер Интера Антонио Конте заявил, что возвращение Моуриньо в Серию А — плюс для итальянского футбола.