Экс-хавбек "волков" стал помощником главного тренера национальной команды.
Даниэле Де Росси, getty images
18 марта 2021, 15:20
Бывший полузащитник и капитан Ромы Даниэле де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.
Итальянец стал одним из ассистентов главного тренера команды Роберто Манчини.
Де Росси выступал за Рому с 2002-го по 2019-й год. Специалист завершил карьеру футболиста в 2020-м году в Бока Хуниорс.
Напомним, что в декабре 2020-го года Де Росси, Дель Пьеро и Виери поступили на тренерские курсы.
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