Италия

Экс-хавбек "волков" стал помощником главного тренера национальной команды.

Бывший полузащитник и капитан Ромы Даниэле де Росси вошел в тренерский штаб сборной Италии, об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.

Итальянец стал одним из ассистентов главного тренера команды Роберто Манчини.

Де Росси выступал за Рому с 2002-го по 2019-й год. Специалист завершил карьеру футболиста в 2020-м году в Бока Хуниорс.

Напомним, что в декабре 2020-го года Де Росси, Дель Пьеро и Виери поступили на тренерские курсы.

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