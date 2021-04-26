Италия

Легендарный экс-полузащитник Ромы и Бока Хуниорс здоров.

Спустя пять недель после заражения Даниэле Де Росси сдал отрицательный тест на коронавирус.

Инфицирование экс-капитана Ромы произошло в расположении национальной сборной Италии, в которой он исполняет обязанности одного из ассистентов Роберто Манчини.

Болезнь проходила с осложнениями, и Де Росси пришлось госпитализировать.

Об излечении легенды Ромы сообщила в своем Инстаграм его жена, актриса Сара Фельбербаум.