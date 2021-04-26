Италия 26 апреля 2021, 21:10 Де Росси излечился от коронавируса Легендарный экс-полузащитник Ромы и Бока Хуниорс здоров. Даниэле Де Росси, Getty Images 26 апреля 2021, 21:10 Спустя пять недель после заражения Даниэле Де Росси сдал отрицательный тест на коронавирус. Инфицирование экс-капитана Ромы произошло в расположении национальной сборной Италии, в которой он исполняет обязанности одного из ассистентов Роберто Манчини. Болезнь проходила с осложнениями, и Де Росси пришлось госпитализировать. Об излечении легенды Ромы сообщила в своем Инстаграм его жена, актриса Сара Фельбербаум. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sarah Felberbaum (@sarahfelberbaum) Люди Даниэле Де Росси Команды Бока Хуниорс Италия Рома Источники Rai Sport Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте