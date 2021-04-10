Италия

Даниэле сдал положительный тест на COVID-19.

Легенда сборной Италии и римской Ромы Даниэле Де Росси госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает Sky Sports.

37-летний итальянец, который ныне входит в тренерский штаб сборной своей страны, сдал положительный тест еще в прошлом месяце.

На данный момент Де Росси находится в римской больнице. Его состояние в норме, а госпитализация — норма предосторожности.

Напомним, Де Росси завершил свою профессиональную карьеру в 2017 году, а в 2021 вошел в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.

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