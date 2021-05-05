Италия

Football.ua провел анализ итальянских спортивных изданий, не оставшихся в стороне от нового назначения на пост главного тренера Ромы.

Наставники столь высокого уровня, как Жозе Моуриньо, точно не затеряются на рынке свободных агентов, каков бы ни был результат их работы в прошлом клубе. У Ромы наблюдались проблемы по ходу текущего сезона, и руководство клуба благополучно связало их с деятельностью на посту главного тренера Паулу Фонсеки.

Как итог, более молодого португальца оповестили о досрочном разрыве отношений по окончанию текущего сезона, а на его место тут же взяли более опытного соотечественника.

Поскольку у Жозе был большой и успешный опыт работы во главе миланского Интера, то локальная пресса попросту не могла остаться в стороне от данного назначения, и попыталась в привычном для себя стиле заглянуть не только в будущее закулисной жизни "волков", но и попытаться предугадать тактические решения от Моуриньо на новом месте работы.

Gianluca di Marzio

Известный итальянский журналист склоняется к идее, что португальский наставник постарается перестроить команду под его любимую схему 4-2-3-1, с высоким уровнем физической подготовки футболистов и организованностью в обороне, "чего так не хватало Роме во время каденции Фонсеки".

При этом, в сравнение ставится аналогичные действия молодого специалиста во время его прихода в клуб, что так и не увенчалось успехом, в последствии чего Паулу пришлось изучать самому и готовить для команды тактики под построение 3-4-2-1.

Одним из ключевых аспектов для успешной работы в стане "джаллоросси" GdM видит поведение команды во время первого трансферного окна под руководством Моуриньо. В зависимости от того, насколько эффективной будет закупка футболистов под требования наставника, можно будет судить и о перспективах его проекта в столице Италии. Очевидно, что Роме придется внушительно потратиться по этой причине, но готов ли пойти на это клуб?

La Gazzetta dello Sport

Одно из наиболее популярных итальянских спортивных изданий сходу припомнило португальцу его "Roma zero tituli" времен миланского Интера, которое в 2021-м году резко трансформировалось в "Daje Roma!". Также, не обошлась без внимания обстановка в социальных сетях и мировой прессе, которую сравнили с "эффектом разорвавшейся бомбы", и привычным образом посмеялись над английскими коллегами со Sky Sports, которые сломали языки об боевой клич "волков". В остальном — ничего нового, кроме продолжения рассуждений над успешностью выбора 4-2-3-1 для римлян, мы так и не увидели.

Corriere dello Sport

Переделанный на "Daje Mou!" слоган встречает нас уже на обложке свежеотпечатанного номера данного издания, однако практически сразу под ней скрывается рассуждение о возможном конце карьеры в Риме для Генриха Мхитаряна, которого не видел в составе Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо в былые времена.

При этом, решение о приглашении данного специалиста безусловно оценивается как "большая победа владельцев клуба — семейства Фридкин", а от процесса работы Моуриньо в Роме ожидают исключительно громкого успеха. Также, отмечается, что впервые в своей карьере менеджер "идет на явный риск, обусловленный его желанием работать в кризисном коллективе с неясными перспективами".

Впрочем, приводятся и такие слова от одного из фанатов "волков": "Фридкины — красавчики! Мы все равно ничего не выиграем, но это — прекрасный шаг".

Tuttosport

"Roma, daje Mou!" — привычный атрибут этого подписания нашел свою форму и на обложке данного издания. Тут также отмечают небывалый интерес со стороны сообщества футбольных фанатов по всему миру, и отмечают, что это подписание было сенсационным для всей Италии. Шутка ли, но за час до официального объявления о приходе Моуриньо, на странице ресурса была размещена новость о грядущих переговорах римского клуба с Маурицио Сарри. Если руководству Ромы удалось скрыть такую новость даже от местной прессы, то тут уж действительно — "бомба".

Также, редакция отмечает, что португалец и полного дня не пробыл в столице Италии, но уже вернул "волков" на передовые позиции во всех футбольных информационных агентствах, и, разумеется, приписывают эту победу владельцам клуба. "Самая сенсационная операция на рынке автобусов", — настолько колким комментарием не отмечалось ни одно из предыдущих изданий.

Ключевым полезным фактором от появления Моуриньо в Роме называется небывалый прирост энтузиазма у всех вовлеченных в дела клуба сотрудников и болельщиков. Ожидается, что португальцу удастся удачно провести трансферную кампанию и привлечь к Роме еще больше внимания. Однако, заключительная фраза: "Рим не может ждать", заставляет задуматься над тем, насколько этого эмоционального запала хватит руководству и болельщикам.