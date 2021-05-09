Италия

Football.ua представляет анонс матча 35-го тура чемпионата Италии.

В 35-м туре Серии А Ювентус и Милан определят, кто из них останется в зоне Лиги чемпионов наутро в понедельник.

Ювентус — Милан

Воскресенье, 9 мая, 21:45. Турин, Альянц Стэдиум. Арбитр — Паоло Валери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В начале сезона Ювентус не скрывал своих чемпионских амбиций под руководством молодого и талантливого Андреа Пирло и с прекрасно адаптировавшимся в Италии Криштиану Роналду. В его середине уже Милан посматривал на всех соперников свысока, хотя и не афишировал зарождающихся с приходом Златана Ибрагимовича надежд на "скудетто". А на финише оба гранда отчаянно цепляются за надежду удержаться хотя бы в зоне Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что победа Наполи над Специей в субботу заставляет обоих соперников в поединке в Турине играть только на победу. Причем при любом исходе встречи кто-то из них по итогам тура окажется вне Топ-4. А ведь кроме Наполи, Ювентуса и Милана на оставшиеся вакантными три путевки в Лигу чемпионов претендуют Аталанта и даже Лацио.

Вряд ли сейчас кто-то в Ювентусе думает о том, что где-то в перспективе сезон "старой синьоры" может быть спасен завоеванием Кубка Италии. Во-первых, до финала против Аталанты еще далеко и экономить на него силы или беречь игроков смешно, а во-вторых, будет неловко прикрываться этим трофеем (а его еще надо взять) клубу, который является одним из несостоявшихся "отцов" Суперлиги и при этом оказался за бортом Лиги чемпионов.

Помимо борьбы за заветное место под итальянским футбольным солнцем, у поединка на Альянц Стэдиум есть еще несколько серьезных "интриг", о которых вы можете узнать в отдельном материале.

К счастью наставников обеих команд, к столь важному противостоянию, как и в принципиальном, так и в турнирном смыслах, им удалось подойти практически без потерь.

Особенно это должно порадовать Андреа Пирло — большого любителя разнообразия. Как подсчитали итальянские аналитики, в своем дебютном тренерском сезоне экс-звезда Милана и Ювентуса успел перепробовать 34 (!) варианта стартовых составов и тактических расстановок.

Поэтому известие, что Кьеза и Мората могут выйти в стартовом составе, а Демирал, как минимум, занять место в запасе — положительный момент для Пирло, ведь чем больше игроков, тем больше поле для экспериментов.

У его коллеги-оппонента Стефано Пьоли отсутствие Мальдини-младшего по медицинским причинам вряд ли вызовет большое горе. А вот Кастильехо, пропускающий матч из-за перебора карточек, мог бы и пригодиться.

Интересные факты

– Команды провели между собой в общей сложности 292 матча: 109 побед Ювентуса, 95 побед Милана, 88 ничьих.

– Из них — 234 в официальных турнирах: 92 победы Ювентуса, 67 побед Милана, 75 ничьих.

– В Серии А сыгран 171 матч: 67 побед Ювентуса, 51 победа Милана, 53 ничьи.

– Наибольшие домашние победы Ювентуса над Миланом: 8:2 (сезон-1926/27), 6:0 (сезон-1925/26).

– Наибольшая выездная победа Милана над Ювентусом: 7:1 (сезон-1949/50).

– Ювентус не проигрывает Милану дома 11 матчей во всех турнирах.

– Беспроигрышная серия Ювентуса в чемпионате составляет 3 матча: 2 победы, 1 ничья.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Кастильехо, Мальдини (оба — Милан).