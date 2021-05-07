Италия

Борьба за путевки в Лигу чемпионов вступает в Италии в решающую стадию.

В 35-м туре чемпионата Италии Ювентус примет Милан. Еще не так давно обе команды являлись реальными претендентами на "скудетто", а сейчас борются за то, чтобы сохранить место в зоне Лиги чемпионов.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка Ювентус — Милан будет доступна на Football.ua. В прямом эфире встречу покажет телеканал Футбол 2.

Матч состоится в воскресенье, 9 мая, в Турине на Альянц Стэдиум. Начало в 21:45 по киевскому времени.

В каком состоянии команды подходят к очному противостоянию?

После 34-х туров Ювентус и Милан набрали по 69 очков, однако за счет дополнительных показателей "старая синьора" опережает "дьяволов" и занимает третью позицию.

"Бьянконери" не проигрывают в последних трех матчах (2 победы и 1 ничья), у "россонери" ситуация хуже (1 победа и 2 поражения).