Италия

Вашему вниманию лучшие моменты матча 35-го тура чемпионата Италии.

В 35-м туре Серии А Рома принимала главного аутсайдера турнира Кротоне и порадовала своих поклонников результативной победой.

Весь первый тайм "акулы" успешно удерживали свои ворота на замке, но стоило сразу после перерыва Майоралю открыть счет, как гости "посыпались". В итоге по дублю записали на свой счет Майораль и Пеллегрини, а еще один мяч забил Мхитарян.

Победа позволила Роме вытеснить с 7-го места, дающего право на квалификацию Лиги конференций, поднявшегося туда несколькими часами ранее Сассуоло.

Рома - Кротоне 5:0

Голы: Майораль, 47, 90, Пеллегрини, 70, 73, Мхитарян, 78

Рома: Фузато, Карсдорп, Рожер (Жезус, 46), Рейнолдс (Сантон, 59), Кумбула, Кристанте (Залевски, 80), Пеллегрини, Дарбо (Бове, 80), Мхитарян, Педро (Пасторе, 67), Майораль.

Кротоне: Кордац, Магальян, Големич, Джиджи, Реца (Рисполи, 46), Бенали (Дзанеллато, 72), Молина, Унас (Ривьер, 87), Чигарини (Петриччоне, 72), Жуниор Мессиас, Нванкво.

Предупреждения: Дарбо, Кристанте.