Италия

Руководство клуба решило не увольнять тренера немедленно.

После разгрома от Манчестер Юнайтед в первом полуфинальном матче Лиги Европы тренеру Ромы Паулу Фонсеке грозило немедленное увольнение, однако руководство решило не принимать поспешных решений — сообщает Corriere dello Sport.

После возвращения из Манчестера, в пятницу, 30 апреля, Фонсека встретился с директором Ромы Тьягу Пинту, после чего на базу в Тригории прибыл агент тренера.

Впрочем, впоследствии стало известно, что Фонсека не покинет команду до окончания сезона-2020/21, и будет готовить ее к следующим матчам.

В воскресенье, 2 мая, Рома сыграет в Серии А против Сампдории, а 6 мая попытается взять реванш у МЮ в Лиге Европы.