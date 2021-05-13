Италия

Экс-хавбек "горняков" вероятно, покинет Европу в ближайшее трансферное окно.

Полузащитник Ювентус Дуглас Коста, выступающий на правах аренды за Баварию, близок к переходу в бразильский Гремио.

По информации Globoesporte, есть два варианта развития событий: аренда из Ювентуса либо же полноценный выкуп бразильца у туринского клуба.

Источники, близкие к окружению Дугласа Косты сообщили, что соглашение между Гремио и игроком было достигнуто на прошлой неделе, а на вчерашней встрече обсуждались детали контракта, такие как участие в маркетинге клуба и продажа футболок.

Отмечается, что Коста согласился на существенное уменьшение зарплаты по сравнению с окладом в стане "бьянконери".

Соглашение хавбека с Ювентусом рассчитано до конца текущего сезона. При этом трансферное окно в Бразилии закрывается 23 мая.

30-летний Коста является воспитанником Гремио. Он выступал за клуб в 2008-09 годах. Позже полузащитник был выкуплен донецким Шахтером.