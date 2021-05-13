Италия

Футболист дебютировал в большом футболе раньше 16-ти лет.

Дженоа в гостях обыграла Болонью в матче 36-го тура Серии А.

На 89-й минуте игры в составе хозяев дебютировал Уиздом Амей, заменив Такехиро Томиясу. На момент выхода на поле Амею было 15 лет и 274 дня. По информации TMW, итальянский защитник стал самым юным футболистом в истории Серии А, принимавшим участие в игре.

Амей всего на шесть дней побил рекорд Амедео Амадеи (Рома, 1937 год) и Пьетро Пеллегри (Дженоа, 2016 год).

Ранее нападающий Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд стал самым молодым англичанином, который провел 100 матчей за Манчестер Юнайтед