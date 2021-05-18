Италия

Вашему вниманию ключевые моменты поединка итальянского чемпионата.

В поединке 37-го тура итальянской Серии А Верона на своем поле расписала мировую с Болоньей. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Уже на второй минуте Фараони вывел хозяев вперед, но в середине первого тайма Де Сильвестри сравнял цифры на табло. Во втором тайме ситуация повторилась — Калинич снова вывел хозяев вперед но за восемь минут до конца основного времени матча Паласио принес ничейный результат для гостей.

Обзор матча:

Верона — Болонья 2:2

Голы: Фараони, 2, Калинич, 53 — Де Сильвестри, 32, Паласио, 82

Верона: Пандур, Гюнтер (Давидович, 74), Чеккерини, Димарко, Фараони, Илич, Лазович, Дзакканьи (Сальседо, 86), Бесса (Тамез, 86), Барак (Велозу, 51), Калинич (Лазанья, 75).

Болонья: Равалья, де Сильвестри, Дейкс (Орсолини, 74), Сумаоро, Томиясу, Виньято (Джувара, 90), Схаутен (Поли, 90), Сансоне (Барроу, 62), Сориано, Ольсен, Паласио (Raimondo, 90).

Предупреждения: Гюнтер, Барак, Дейкс, Схаутен, Сориано, Калинич.