Италия

У 29-летнего игрока остановилось сердце.

Бывший игрок Пармы Джузеппе Перрино скончался во время матча-памяти о его погибшем брате.

29-летний футболист упал на газон посреди игры. Медики попытались оказать должную помощь, однако все было безуспешно.

Главной причиной смерти футболиста является остановка сердца. В профессиональных клубах Перрино не числился с 2014 года.

Отметим, что Джузеппе занимался в академии Пармы и выступал за молодежную команду "крестоносцев". Его последним клубом был Вигор Ламеция.

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