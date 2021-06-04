У 29-летнего игрока остановилось сердце.
Джузеппе Перрино, AssoCareMews
04 июня 2021, 22:55
Бывший игрок Пармы Джузеппе Перрино скончался во время матча-памяти о его погибшем брате.
29-летний футболист упал на газон посреди игры. Медики попытались оказать должную помощь, однако все было безуспешно.
Главной причиной смерти футболиста является остановка сердца. В профессиональных клубах Перрино не числился с 2014 года.
Отметим, что Джузеппе занимался в академии Пармы и выступал за молодежную команду "крестоносцев". Его последним клубом был Вигор Ламеция.
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