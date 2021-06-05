Италия

Украинский хавбек поделился своими мыслями о футболистах, выступающих в итальянском чемпионате.

Полузащитник сборной Украины и Аталанты Руслан Малиновский оценил футболистов, против которых он выступает в итальянской Серии А.

"Тяжело сказать, кто является самым сильным игроком в Серии А, но я Роналду не скажу сразу же. Есть намного сильнее футболисты в Серии А, чем Роналду.

Я могу сказать, с кем я играл. Это Муриэль. Это невероятный футболист. Если бы у него что-то немножечко было по-другому, он бы играл в командах типа Реала и Барселоны. Может если бы он был более серьезным. Он такой, душа раздевалки, он всегда улыбается, шутит, веселый. Музыку всегда ставит в раздевалке – свои латиноамериканские танцевальные песни.

Мне очень нравится игра Зьелински из Наполи. Мне очень нравится, как он играет – он мобильный, двуногий, техничный, делает хороший объем работы на поле, умный футболист. Очень тяжело против него. На самом деле, много таких игроков, но мне нравится Зьелински", — сказал Малиновский в эфире YouTube-канала Вацко Live.

Ранее Малиновский признался, что мог продолжить свою карьеру не в Аталанте, а в других клубах Европы.