Украинский хавбек стал лучшим ассистентом итальянского чемпионата.
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ, GETTY IMAGES
02 июня 2021, 21:44
Портал Inside опубликовал свою версию символической сборной итальянской Серии А по итогам минувшего сезона-2020/21.
В число лучших 11-ти вошел полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский, который стал лучшим ассистентом итальянского чемпионата.
В минувшем сезоне Малиновский провел 36 поединков, в которых забил восемь голов и отдал 12 ассистов.
Ранее сообщалось, что Малиновский перенесет операцию после Евро-2020.