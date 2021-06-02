Италия

Украинский хавбек стал лучшим ассистентом итальянского чемпионата.

Портал Inside опубликовал свою версию символической сборной итальянской Серии А по итогам минувшего сезона-2020/21.

В число лучших 11-ти вошел полузащитник Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский, который стал лучшим ассистентом итальянского чемпионата.

В минувшем сезоне Малиновский провел 36 поединков, в которых забил восемь голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось, что Малиновский перенесет операцию после Евро-2020.