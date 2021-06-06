Итальянец вернется в миланский клуб.
Алекс Кордац, getty images
06 июня 2021, 09:55
Вратарь Кротоне Алекса Кордаца вскоре станет игроком Интера, об этом сообщает на своем сайте журналист Джанлука ди Марцио.
По информации источника, "нерадзурри" рассматривают 38-летнего вратаря в качестве дублера Самира Хандановича. Трансфер возрастного футболиста одобрил новый наставник миланского клуба Симоне Индзаги.
Отметим, что Кордац является воспитанником Интера, однако на его счету лишь один матч за главную команду.
В минувшем сезоне Кордац сыграл за Кротоне в 36 матчах Серии A, в которых пропустил 91 мяч.
Ранее стало известно, что ключевой футболист Интера принял решение остаться в команде.