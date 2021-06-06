Италия

Итальянец вернется в миланский клуб.

Вратарь Кротоне Алекса Кордаца вскоре станет игроком Интера, об этом сообщает на своем сайте журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, "нерадзурри" рассматривают 38-летнего вратаря в качестве дублера Самира Хандановича. Трансфер возрастного футболиста одобрил новый наставник миланского клуба Симоне Индзаги.

Отметим, что Кордац является воспитанником Интера, однако на его счету лишь один матч за главную команду.

В минувшем сезоне Кордац сыграл за Кротоне в 36 матчах Серии A, в которых пропустил 91 мяч.

Ранее стало известно, что ключевой футболист Интера принял решение остаться в команде.