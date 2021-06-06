Датский хавбек жаждет побед на европейской арене.
Кристиан Эриксен, getty images
06 июня 2021, 09:34
Полузащитник Интера Кристиан Эриксен поделился мыслями о минувшем сезоне и предстоящем Евро-2020.
"Как будто удивительная поездка на американских горках: вверх, вниз.
После каждой победы хочется выигрывать снова, возникает голод. Хочется побеждать и с Данией, и с Интером", – цитирует датчанина Calciomercato со ссылкой на интервью Berlingske.
Напомним, что по итогу прошедшего сезона Интер стал чемпионом Италии. Сборная Дании на Евро-2020 сыграет в группе В с Бельгией, Финляндией и Россией.
Ранее Эриксен отреагировал на неожиданный уход Антонио Конте с поста главного тренера "нерадзурри",