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Датский хавбек жаждет побед на европейской арене.

Полузащитник Интера Кристиан Эриксен поделился мыслями о минувшем сезоне и предстоящем Евро-2020.

"Как будто удивительная поездка на американских горках: вверх, вниз.

После каждой победы хочется выигрывать снова, возникает голод. Хочется побеждать и с Данией, и с Интером", – цитирует датчанина Calciomercato со ссылкой на интервью Berlingske.

Напомним, что по итогу прошедшего сезона Интер стал чемпионом Италии. Сборная Дании на Евро-2020 сыграет в группе В с Бельгией, Финляндией и Россией.

Ранее Эриксен отреагировал на неожиданный уход Антонио Конте с поста главного тренера "нерадзурри",