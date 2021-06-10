Новый главный тренер туринцев захотел сохранить поляка.
Массимиллиано Аллегри, getty images
10 июня 2021, 18:59
Ювентус рассматривал возможность подписания контракта с Джанлуиджи Доннаруммой в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Sky Italia, новый главный тренер туринцев отказался от кандидатуры итальянца в пользу Войцеха Щесны.
К тому же, журналист Джанлука Ди Марцио отметил, что Аллегри считает поляка одним из четырех лучших голкиперов мира.
В минувшем сезоне Доннарумма провел 48 поединков, из которых 15 на ноль при 54 пропущенных мячах.
Напомним, что Джанлуиджи также привлек интерес Пари Сен-Жермен, который готов платить ему солидную зарплату.