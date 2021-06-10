Италия

Новый главный тренер туринцев захотел сохранить поляка.

Ювентус рассматривал возможность подписания контракта с Джанлуиджи Доннаруммой в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Sky Italia, новый главный тренер туринцев отказался от кандидатуры итальянца в пользу Войцеха Щесны.

К тому же, журналист Джанлука Ди Марцио отметил, что Аллегри считает поляка одним из четырех лучших голкиперов мира.

В минувшем сезоне Доннарумма провел 48 поединков, из которых 15 на ноль при 54 пропущенных мячах.

Напомним, что Джанлуиджи также привлек интерес Пари Сен-Жермен, который готов платить ему солидную зарплату.