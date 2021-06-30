Италия

Испанский хавбек принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Полузащитник Фиорентины Борха Валеро объявил о завершении профессиональной игровой карьеры в возрасте 36 лет.

"Настал тот момент, который всегда казался очень далеким — момент, когда нужно перестать играть в футбол. Я бы хотел сделать это под полный стадион с болельщиками, но, к сожалению, в футболе, как и в жизни, не все зависит от нас.

Я благодарен всем командам, в которых мне выпала честь играть. Это Реал, Мальорка, Вест Бромвич, Вильярреал, Интер и Фиорентина. Также спасибо всем тренерам и партнерам по команде, без которых я бы не справился. Спасибо моей жене и детям — я безумно вас люблю", — написал Валеро в своем Instagram.

В минувшем сезоне Валеро провел 21 поединок, в которых результативными действиями не отмечался.

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