Италия

Новое соглашение с 31-летним итальянцем рассчитано до лета 2023 года.

Ювентус на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Карло Пинсольо.

Новое соглашение с 31-летним итальянским голкипером рассчитано до лета 2023 года.

Пинсольо считался третьим вратарем "старой синьоры" после Войцеха Щесны и Джанлуиджи Буффона, который уже покинул туринский клуб, перейдя в Парму.

В минувшем сезоне Пинсольо провел лишь один поединок, когда он вышел на замену в матче последнего тура Серии А против Болоньи (4:1), отыграв на поле 22 минуты, пропустив один мяч.

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