Новое соглашение с 31-летним итальянцем рассчитано до лета 2023 года.
Карло Пинсольо, ФК Ювентус
30 июня 2021, 21:16
Ювентус на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарем Карло Пинсольо.
Новое соглашение с 31-летним итальянским голкипером рассчитано до лета 2023 года.
Пинсольо считался третьим вратарем "старой синьоры" после Войцеха Щесны и Джанлуиджи Буффона, который уже покинул туринский клуб, перейдя в Парму.
В минувшем сезоне Пинсольо провел лишь один поединок, когда он вышел на замену в матче последнего тура Серии А против Болоньи (4:1), отыграв на поле 22 минуты, пропустив один мяч.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.