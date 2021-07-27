Италия

Тренер Лацио хочет приучить команду в игру в быстрый короткий пас.

Новый тренер Лацио Маурицио Сарри намерен коренным образом изменить стиль игры команды.

Сарри на тренировках старается привить подопечным знаменитый "саррибол" или, как его еще называют, "сарризм" – игру в быстрый короткий пас.

На недавнем занятии во время "двусторонки" Сарри прямо сказал Элсиду Хисаю: "Еще раз увижу такой "лонгбол", назначу пенальти в ваши ворота".

В межсезонье Лацио проведет еще два спарринга, с Падовой (27 июля) и Твенте (7 августа) и стартует в Серии А поединком с одним из бывших клубов Сарри, Эмполи, 21 августа.