Италия

Йосип Брекало может продолжить карьеру в Серии А.

Лацио ведет переговоры с Вольфсбургом по поводу аренды с обязательством выкупа хорватского вингера Йосипа Брекало — уверяет журналист SportItalia Альфредо Педулла.

Маурицио Сарри считает, что 23-летний хорват поможет ему перестроить схему 3-5-2 времен Симоне Индзаги в свою любимую 4-3-3.

Трансферная стоимость Брекало, сыгравшего 27 матчей (4 гола) за национальную сборную Хорватии, составляет около 20 миллионов евро. Контракт с Вольфсбургом рассчитан до лета 2023 года.

Йосип за свою профессиональную карьеру выступал в составе Динамо Загреб (11 матчей во всех турнирах, 1 гол), Штутгарт (28, 3) и Вольфсбург (119, 21).