Италия

Игроки воспользовались вакциной Pfizer.

Итальянский Лацио вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщил вингер клуба Адам Марушич.

Футболист на пресс-конференции заявил, что все футболисты "орлов" привились от вируса 24 июля.

Также отмечается, что помимо футболистов от коронавируса вакцинировались и тренерский штаб вместе с персоналом клуба.

Ранее сообщалось, что Лацио сыграл товарищеский матч, в котором забил десять голов.

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