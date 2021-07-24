Игроки воспользовались вакциной Pfizer.
ФК Лацио, Getty Images
24 июля 2021, 17:50
Итальянский Лацио вакцинировался от коронавируса. Об этом сообщил вингер клуба Адам Марушич.
Футболист на пресс-конференции заявил, что все футболисты "орлов" привились от вируса 24 июля.
Также отмечается, что помимо футболистов от коронавируса вакцинировались и тренерский штаб вместе с персоналом клуба.
Ранее сообщалось, что Лацио сыграл товарищеский матч, в котором забил десять голов.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.