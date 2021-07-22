Португалия

Форвард сборной Украины попал на первую полосу популярного португальского издания.

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук может продолжить свою карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщает Record, поставив украинца на первую полосу своего издания.

По информации источника, в услугах 25-летнего украинца заинтересована Бенфика, которая уже провела предварительные переговоры с бельгийским клубом по поводу возможного трансфера футболиста.

Также отмечается, что Гент требует за Яремчука около 15 миллионов евро и "орлы" готовы заплатить такую сумму, если они смогут пройти квалификацию в Лигу чемпионов и потеряют своего форварда Хариса Сеферовича.

Сеферович попал на радары многих клубов Европы после успешных выступлений в составе сборной Швейцарии на Евро-2020. Именно его дубль помог выбить Францию с 1/8 финала турнира.

Ранее наставник Гента заявил, что будущее Яремчука в бельгийском клубе решится после личной беседы.