Специалист планирует пообщаться с украинцем.
РОМАН ЯРЕМЧУК, VOETBAL24.BE
22 июля 2021, 13:58
Главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук заявил, что не знает, поможет ли клубу украинский форвард Роман Яремчук, или же покинет его.
"Как только Роман Яремчук вернется из отпуска, у нас с ним состоится беседа. Пообщаемся о его делах, узнаем, что он думает.
Будем смотреть. После личной беседы станет понятно, сыграет ли еще Яремчук за клуб. Все скоро прояснится", — цитирует Ванхазебрука Voetbalprimeur.
Напомним, Яремчук не попал в заявку Гента на предстоящий матч Лиги конференций против норвежской Волеренги.
Как сообщают некоторые СМИ, футболист близок к переходу в португальскую Бенфику.
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