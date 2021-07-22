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Специалист планирует пообщаться с украинцем.

Главный тренер Гента Хейн Ванхазебрук заявил, что не знает, поможет ли клубу украинский форвард Роман Яремчук, или же покинет его.

"Как только Роман Яремчук вернется из отпуска, у нас с ним состоится беседа. Пообщаемся о его делах, узнаем, что он думает.

Будем смотреть. После личной беседы станет понятно, сыграет ли еще Яремчук за клуб. Все скоро прояснится", — цитирует Ванхазебрука Voetbalprimeur.

Напомним, Яремчук не попал в заявку Гента на предстоящий матч Лиги конференций против норвежской Волеренги.

Как сообщают некоторые СМИ, футболист близок к переходу в португальскую Бенфику.

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