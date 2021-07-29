Италия

Полузащитник только присоединился к работе со "взрослым" составом на сборах.

Футболисты туринского Ювентуса на данный момент проходят процесс подготовки ко старту нового сезона, и уже успели провести свой первый контрольный поединок, обыграв Чезену со счетом 3:1.

Однако, уже через несколько дней после завершения данного матча, команда Массимилиано Аллегри прошла контрольное тестирование на предмет заражения COVID-19, в результате которого проба одного из футболистов, принимавших участие в игре против Чезены, дала положительный ответ.

Речь идет о 22-летнем тунисском полузащитнике Хамзе Рафья, который только присоединился к работе вместе со "взрослой" командой на время подготовительных сборов.

Как сообщает клуб, в результате полученного положительного результата тестирования, вся группа футболистов теперь вынуждена отправиться в так называемую фидуциарную изоляцию, которая позволит игрокам проводить регулярные тренировки, но не позволит контактировать с людьми из окружающего мира.

Напомним, что на 31 июля у Ювентуса запланирован контрольный матч против Монцы, проведение которого теперь находится под большим вопросом, а также встреча против каталонской Барселоны на Камп Ноу, которая должна состоятся 8 августа.