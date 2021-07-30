Италия

Маттео Ловато станет бергамаском.

Аталанта договорилась с Вероной о переходе Маттео Ловато — сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

Центральный защитник молодежной сборной Италии (4 матча, 0 голов) обойдется "богине" в 11 миллионов евро.

Поскольку позиция центрального защитника теперь закрыта, Аталанта может спокойно продолжать вести переговоры с Тоттенхэмом и другими претендентами по поводу продажи Кристиано Ромеро.

21-летний Ловато за свою профессиональную карьеру выступал за Падову (18 матчей во всех турнирах, 0 голов) и Верону (25, 0).

Ранее Аталанта приобрела левого защитника Пармы Джузеппе Пеццеллу.