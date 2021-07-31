Италия

Эльдор Шомуродов в ближайшее время будет официально объявлен игроком Ромы.

Рома согласовала с Дженоа все детали трансфера нападающего Эльдора Шомуродова — сообщает Football Italia, резюмируя информацию в итальянских СМИ.

Форвард сборной Узбекистана прибыл в Рим для прохождения медицинских тестов, а уже в воскресенье, 1 августа, присоединится к команде Жозе Моуриньо, которая проходит предсезонные сборы в Альгарве.

Рома заплатит Дженоа за Эльдора 17,7 миллиона евро плюс возможные бонусы — 2,5 миллиона, плюс 10% от возможной перепродажи футболиста.

26-летний Шомуродов провел 44 матча (21 гол) за национальную сборную Узбекистана, а на клубном уровне выступал за Машал Мубарек (9 матчей во всех турнирах, 0 голов), Бунедкор (97, 24), Ростов (91, 18) и Дженоа (32, 8).