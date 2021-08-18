Италия

Хавбек Сассуоло в ближайшее время сменит клубную прописку.

Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли уже прибыл в Турин для прохождения медицинского осмотра перед подписанием контракта с Ювентусом. Об этом сообщает пресс-служба "старой синьоры".

Ранее стало известно, что сумма трансфера 23-летнего итальянца составит 35 миллионов евро без учета бонусов. Контракт футболиста будет рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Локателли провел 34 поединка, в которых забил четыре мяча и отдал три ассиста.

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