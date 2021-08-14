Руководство Ювентуса приняло решение отправить набираться практики “взрослого” футбола трех игроков молодежной команды (U-23) – стало известно Football Italia.

20-летний вингер Феликс Коррейя отправлен в аренду до конца сезона с правом выкупа и опцией обратного выкупа в Парму.

Еще два полузащитника "молодежки", 22-летние Хамза Рафия и Дауда Питерс, проведут сезон-2021/22 в бельгийском Стандарде.

Ювентус стартует в Серии А 22 августа выездным поединком против Удинезе.