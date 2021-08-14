Феликс Коррейя, Дауда Питерс и Хамза Рафия не пригодятся "старой синьоре".
Феликс Коррейя, фото ФК Парма
14 августа 2021, 14:35
Руководство Ювентуса приняло решение отправить набираться практики “взрослого” футбола трех игроков молодежной команды (U-23) – стало известно Football Italia.
20-летний вингер Феликс Коррейя отправлен в аренду до конца сезона с правом выкупа и опцией обратного выкупа в Парму.
Еще два полузащитника "молодежки", 22-летние Хамза Рафия и Дауда Питерс, проведут сезон-2021/22 в бельгийском Стандарде.
Ювентус стартует в Серии А 22 августа выездным поединком против Удинезе.