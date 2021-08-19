Италия

Новая команда Серии А снова эффектно показала свою форму.

Новая команда Серии А — Венеция — на своем официальном сайте представила свой третий комплект формы на сезон-2021/22.

Новая экипировка от компании Kappa была выполнена в голубом цвете с оранжевыми, черными и зелеными вставками.

Новый дизайн был создан по мотивам венецианской лагуны, а выручка с продажи этой формы пойдет в организацию, которая занимается восстановлением лагуны в Венецианском заливе.

Напомним, в первом матче нового сезона Серии А Венеция сыграет против Наполи. Игра состоится 22 августа, в 21:45.

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