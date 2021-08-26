Италия

Форвард Кальяри сменил клубную прописку.

Верона на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Кальяри Джованни Симеоне.

Арендное соглашение с 26-летним аргентинцем рассчитано до конца нынешнего сезона. У Вероны будет право выкупа футболиста следующим летом.

В новой команде сын наставника мадридского Атлетико Диего Симеоне будет выступать под 99-м номером.

В минувшей кампании Симеоне провел 33 поединка, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста. Также на его счету два матча в нынешнем сезоне.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.