Форвард Кальяри сменил клубную прописку.
Джованни Симеоне, ФК Верона
26 августа 2021, 16:40
Верона на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Кальяри Джованни Симеоне.
Арендное соглашение с 26-летним аргентинцем рассчитано до конца нынешнего сезона. У Вероны будет право выкупа футболиста следующим летом.
В новой команде сын наставника мадридского Атлетико Диего Симеоне будет выступать под 99-м номером.
В минувшей кампании Симеоне провел 33 поединка, в которых забил шесть голов и отдал два ассиста. Также на его счету два матча в нынешнем сезоне.
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