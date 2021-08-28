Италия

Football.ua представляет анонс матча 2-го тура чемпионата Италии.

После ничьей при участии Криштиану Роналду в первом туре Серии А Ювентус постарается во втором туре доказать, что уже без португальца способен одолеть новичка итальянской элиты Эмполи.

Ювентус — Эмполи

Суббота, 28 августа, 21:24. Турин, Адьянц Стэдиум. Арбитр — Давиде Герсини. Прямая трансляция на сервисе MEGOGO

В первом туре Криштиану Роналду сам попросил не ставить его в основу Ювентуса, поскольку уже знал, что покинет команду. Однако без португальца "старая синьора" все-таки не обошлась. Вот только мяч, который, казалось, принесет победу "бьянконери" над Удинезе, был отменен с помощью VAR, и последним, чего добился Роналду в Турине, была желтая карточка.

Свою первую победу в сезоне, в котором по замыслу руководства клуба, Ювентус под руководством Массимилиано Аллегри обязан вернуть себе чемпионский титул, придется добывать без Криштиану у Эмполи.

Нынешний соперник является удобным для Ювентуса: 19 побед в 24-х встречах, при этом 11 из 12-ти — дома. Так что это противостояние вполне можно назвать битвой Давида и Голиафа.

Однако гости наверняка помнят, чем завершилась библейская легенла, особенно если учесть, что в первом туре оборона Ювентуса не выглядела монолитной, а в составе Эмполи есть три довольно опасных форварда — арендованный у Интера молодой Пинамонти и его коллеги Кутроне и Манкузо.

Несмотря на потерю Роналду, кадровая ситуация в команде хозяев даже улучшилась. Кьеза наконец-то полностью здоров, покинул лазарет Рабио, а Маккенни отбыл дисквалификацию.

Интересные факты

– Ювентус выиграл у Эмполи последние 9 домашних матчей во всех турнирах.

– Их девяти последних матчей против Эмполи во всех турнирах Ювентус пропустил лишь в двух.

Ориентировочные составы

Не сыграют: Артур, Рэмси, Вучинич — Паризи.