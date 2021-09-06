Италия

Легендарный Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее.

Джанлуиджи Буффон, вернувшийся в Парму, не мечтает о чемпионате мира 2022 года, но не упустит возможность там оказаться, если представится возможность.

"Не могу сказать, что я сейчас к чему-то стремлюсь, – сказал Буффон во время программы "Radio Anch'io lo Sport” на Radio Rai. – Я просто хочу быть счастливым. Пока голова и тело позволяют, я буду играть".

"Я не собираюсь заканчивать прямо сейчас, у меня еще есть определенные обязательства перед болельщиками. И если я вдруг понадоблюсь Манчини и он позвонит, то, конечно, я отвечу положительно. Мы с ним расстались друзьями. Но говорить о каких-то своих мечтах или планах я не буду, чтобы не оказывать ни на кого давление".

Буффон провел 176 матчей за национальную сборную Италии, дебютировал на чемпионатах мира в 2002 году и принял участие в пяти мундиалях.