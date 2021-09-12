Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

Наполи в рамках третьего тура итальянской Серии А на своем поле встречался с туринским Ювентусом.

Подопечные Лучано Спаллетти одержали минимальную победу со счетом 2:1, благодаря голами в исполнении Политано и Кулибали. В составе "старой синьоры" результативным ударом отметился Мората.

Обзор матча:

Наполи – Ювентус 2:1

Голы: Политано, 57, Кулибали, 85 – Мората, 10.

Наполи: Оспина – Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Руи (Малькюи, 90) – Руис, Замбо-Ангисса, Эльмас (Унас, 46) – Политано (Лосано, 71), Осихмен (Петанья, 90), Инсинье (Зьелински, 73).

Ювентус: Щесны – Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Пеллегрини (де Лигт, 58) – Маккенни (Рэмси, 72), Локателли, Рабио – Бернардески, Мората (Кин, 82), Кулусевски.

Предупреждения: Эльмас (31), Лосано (88) – Локателли (45).