Стали известны стартовые составы на центральный матч 9-го тура итальянской Серии А, в котором Интер сыграет с Ювентусом.
Лаутаро и Джеко, фото: Getty images
24 октября 2021, 21:12
Действующий чемпион Италии Интер примет на Джузеппе Меацца примет туринский Ювентус в 9-м туре итальянской Серии
Вашему вниманию стартовые составы играющих команд:
Интер: Ханданович — Дармиан, Шкриняр, Де Врей, Бастони, Перишич — Барелла, Брозович, Чалханоглу — Джеко, Лаутаро.
Запасные: Висино, Гальярдини, Д`Амброзио, Дюмфрис, Димарко, Каларов, Кордас, Раду, Раноккья, Санчес, Сенси, Сатриона.
Ювентус: Щенсный — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Сандро — Куадрадо, Локателли, Маккени, Бернардески — Мората, Кулусевски.
Запасные: Артур, Бентанкур, Де Лигт, Де Шильо, Дибала, Кайо, Кьеза, Пеллегрини, Перин, Пинсольо, Ругани, Рэмси.