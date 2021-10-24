Действующий чемпион Италии Интер примет на Джузеппе Меацца примет туринский Ювентус в 9-м туре итальянской Серии 
 
Вашему вниманию стартовые составы играющих команд:
 
Интер: Ханданович — Дармиан, Шкриняр, Де Врей, Бастони, Перишич — Барелла, Брозович, Чалханоглу — Джеко, Лаутаро. 
 
Запасные: Висино, Гальярдини, Д`Амброзио, Дюмфрис, Димарко, Каларов, Кордас, Раду, Раноккья, Санчес, Сенси, Сатриона.
 
Ювентус: Щенсный — Данило, Бонуччи, Кьеллини, Сандро — Куадрадо, Локателли, Маккени, Бернардески — Мората, Кулусевски.
 
Запасные: Артур, Бентанкур, Де Лигт, Де Шильо, Дибала, Кайо, Кьеза, Пеллегрини, Перин, Пинсольо, Ругани, Рэмси.
 
Матч Интер — Ювентус начнется в 21:45. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.