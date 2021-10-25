Италия

Португалец не может отойти от разгромного поражения в еврокубках.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо объяснил решение оставить некоторых игроков вне заявки на матч Наполи (0:0).

Португальский специалист решил таким образом наказать пятерых футболистов, действиями которых он не был доволен в поединке с Буде-Глимт (1:6) в Лиге конференций.

"Если обосраться, так как это сделали мы [во встрече c Буде-Глимт], то следующий матч всегда будет сложным с эмоциональной точки зрения.

Против Кальяри выйдет точно такой же состав, как сегодня. Это послание для команды, матч останется в моей истории и мне сложно простить", – приводит слова Моуриньо портал Football Italia.

Напомним, что в матче с Буде-Глимт впервые в тренерской карьере пропустил шесть голов.