Италия

У португальского специалиста прервалась серия из 43 игр без поражений.

Рома в матче одиннадцатого тура итальянской Серии А на своем поле уступила Милану (1:2).

По информации OptaPaolo, это было первое домашнее поражение в Серии А для главного тренера римской команды Жозе Моуриньо.

Моуриньо возглавлял Интер с 2008 по 2010 год — за это время "нерадзурри" ни разу не проиграли в домашнем матчах по ходу 38 игр. В нынешнем сезоне с Ромой Моуриньо выиграл четыре домашних матча и один раз расписал мировую.

Таким образом, беспроигрышная серия Моуриньо в домашних матчах Серии А остановилась на отметке в 43 матча. Это самая продолжительная серия итальянского чемпионата в трехочковую эпоху — с сезона-1994/95.

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