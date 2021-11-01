У португальского специалиста прервалась серия из 43 игр без поражений.
Жозе Моуриньо, Getty Images
01 ноября 2021, 11:59
Рома в матче одиннадцатого тура итальянской Серии А на своем поле уступила Милану (1:2).
По информации OptaPaolo, это было первое домашнее поражение в Серии А для главного тренера римской команды Жозе Моуриньо.
Моуриньо возглавлял Интер с 2008 по 2010 год — за это время "нерадзурри" ни разу не проиграли в домашнем матчах по ходу 38 игр. В нынешнем сезоне с Ромой Моуриньо выиграл четыре домашних матча и один раз расписал мировую.
Таким образом, беспроигрышная серия Моуриньо в домашних матчах Серии А остановилась на отметке в 43 матча. Это самая продолжительная серия итальянского чемпионата в трехочковую эпоху — с сезона-1994/95.
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