Италия

Украинский специалист должен возглавить "грифонов" в понедельник.

Бывший тренер-аналитик сборной Украины Луиджи Ночентини будут одним из помощников Андрея Шевченко, который вскоре должен возглавить Дженоа. Об этом сообщает Il Giornale.

По информации источника, Ночентини будет выполнять свои непосредственные функции, которые в сборной Украины он разделял с Андреа Мальдерой, которого не будет в тренерском штабе итальянского клуба.

Ночентини работал с Шевченко в национальной команде с января нынешнего года, покинув свою должность после Евро-2020. Ранее итальянец работал в Днепре-1, Наполи и Эмполи.

Напомним, вчера Дженоа уволила главного тренера Давиде Баллардини.