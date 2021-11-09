Италия

Тренер, как и положено, отправился на самоизоляцию.

Главный тренер Вероны Игор Тудор сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Как и положено в таких ситуациях, хорватский специалист отправился на домашнюю самоизоляцию. Тудор чувствует себя хорошо.

"Тудор прошел вакцинацию, в настоящее время чувствует себя хорошо и находится в домашней изоляции. Клуб немедленно активировал все процедуры в соответствии с действующими правилами и находится в постоянном контакте с компетентными органами здравоохранения", — гласит заявление Вероны.

Напомним, что ранее Игор Тудор заявил, что его футбол не подошел бы для Криштиану Роналду.