Руководство "нерадзурри" улучшит контракт для 26-летнего итальянца.
Федерико Димарко, Getty Images
15 ноября 2021, 13:25
Защитник миланского Интера Федерико Димарко продолжит выступать в составе "нерадзурри", сообщает Calciomercato.
По информации источника, руководство клуба хочет продлить контракт с 26-летним итальянцем и предложить ему улучшенные условия по зарплате.
Текущий контракт Димарко рассчитан до лета 2022 года, а новый будет до 2026 года.
В нынешнем сезоне Димарко провел 15 поединков, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.
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