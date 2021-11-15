Италия

Руководство "нерадзурри" улучшит контракт для 26-летнего итальянца.

Защитник миланского Интера Федерико Димарко продолжит выступать в составе "нерадзурри", сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство клуба хочет продлить контракт с 26-летним итальянцем и предложить ему улучшенные условия по зарплате.

Текущий контракт Димарко рассчитан до лета 2022 года, а новый будет до 2026 года.

В нынешнем сезоне Димарко провел 15 поединков, в которых забил два мяча и отдал два ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.